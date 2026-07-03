Il calciomercato Inter è in fasi di chiusura per Khalaili, erede di Dumfries, pronto a dire addio ai nerazzurri. Svolta vicina per l’Inter, infatti, che ha avviato per la sua prima offerta ufficiale per Khalaili. Nelle ultime ore è stato aperto il canale con l’Union Saint-Gilloise: i club hanno cominciato a dialogare.

Calciomercato Inter, Khalaifi sogna la Serie A: nerazzurri pronti a portarlo a Milano

L’Inter continua a fare mercato e prepara la squadra completa da consegnare a Cristian Chivu per la prossima stagione. La società di Viale della Liberazione è vicina ad assicurarsi l’erede di Denzel Dumfries. L’Inter lavora per Anan Khalaili, i nerazzurri sono vicini a chiudere l’operazione: superata la concorrenza del Napoli che si era mosso per prima per il 21enne, ma problemi di budget hanno rallentato i partenopei. Il giocatore, dalla nazionalità israeliana, molto probabilmente firmerà un contratto fino al 2031 con ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione. L’Inter adesso sta lavorando per raggiungere l’intesa con l’Union Saint-Gilloise che chiede 25 milioni di euro. Forte anche del fatto che il 15% dell’incasso dovrà essere girato al Maccabi Haifa, il club dove Khalaili è cresciuto e da cui è stato prelevato. Se la squadra belga rimarrà ferma sulle sue posizioni, per l’Inter sarebbe complicato raggiungere certe cifre. La differenza, allora, potrebbe farla il sì del giocatore, assolutamente deciso a fare il balzo nella nostra Serie A.