Il calciomercato Roma non arresta la corsa al rinforzo dell’accatto e, nelle ultime ore, spunta un nuovo nome: Martial Godo dello Strasburgo.

Calciomercato Roma, Martial Godo per il super attacco del Gasp

Con l’inizio del mese di luglio si scaldano ancora di più i motori per il mercato in entrata della Roma. Gasprini continua a chiedere rinforzi per il reparto offensivo. Intanto che i giallorossi tentano di accontentare il tecnico, lavorando a Mason Greenwood, all’orizzonte ci sono altri nuovi profili in valutazione che potrebbero arrivare a Trogoria per dare il proprio contributo. Uno di questi, è Martial Godo, esterno sinistro d’attacco dello Strasburgo.

Martial Godo, giocatore di origini ivoriane, è un classe 2003 che arriva da un’ottima stagione disputata con il club transalpino, dove ha anche messo a segno 16 gol tra campionato e coppe. Per potarlo in capitale bisognerà pagare un alto prezzo il suo cartellino, intorno ai 30 milioni di euro. Non è un giocatore avvicinabile facilmente, non sarà semplice imbastire una trattativa con lo Strasburgo, ma si potrebbe convincere l’attaccante a cambiare squadra, e convincerlo con il progetto di Gasperini. A Roma ritroverebbe anche il compagno di nazionale Ndicka, altro elemento che potrebbe aiutare nella trattativa.