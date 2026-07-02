Il calciomercato Juventus continua a concentrarsi sulla scelta del prossimo portiere. I bianconeri hanno individuato due giocatori: Vicario e Martinez. Nei giorni scorsi i bianconeri avevano tentato il colpaccio a Roma, offrendo ai giallorossi 40 milioni di euro per Mile Svilar.

Calciomercato Juventus, Guglielmo Vicario o Dibu Martinez?

Guglielmo Vicario o Dibu Martinez, uno dei due sarà il prossimo numero uno della Juventus. Il portiere azzurro potrebbe vincere il ballottaggio con l’argentino, in quanto sembra essere la soluzione preferibile dal punto di vista dei costi. Mentre l’ingaggio si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione, non altissimo, la dirigenza della Vecchia Signora spera anche che il Tottenham possa abbassare la richiesta di 15 milioni di euro.

Non si molla il Dibu, anche perché è il preferito da Luciano Spalletti. Per il tecnico, il portiere, è perfetto per esperienza e leadership, ma costa molto di più. Per l’argentino ci vorrebbe un accordo triennale a 5 milioni di euro a stagione e trovare la quadra con l’Aston Villa per il prezzo. L’ad Carnevali ci sta provando lo stesso, cercando dagli inglesi uno sconto e non andare oltre i 5 milioni. Le prossime settimane saranno decisive, la Juve dovrà decidere a chi affidare la porta nella prossima stagione, quasi alle porte.