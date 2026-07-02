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giovedì, Luglio 2, 2026
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Calciomercato Lazio: Orlando Gill, portiere del Paraguay, è stato offerto ai biancocelesti

Di
Anna Rosaria Iovino
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christos mandas ( foto di salvatore fornelli )
CHRISTOS MANDAS ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio vive uno scenario interessante sul versante portiere. Orlando Gill, portiere del Paraguay, è stato offerto ai biancocelesti. La proposta risale a qualche giorno fa, poco prima che diventasse l’eroe anti-Germania e facendosi conoscere da tutto il mondo.

Calciomercato Lazio, tutto può succedere: Gill in porta e Mandas alla Fiorentina

Gill si è reso protagonista, in modo totalmente inatteso, dei sedicesimi contro la Germania. Grazie alle sue prodezze tra i pali, i tedeschi sono già tornati a casa. Il portierone, classe 2000, gioca nel San Lorenzo, e da tempo cerca la consacrazione e l’opportunità di approdare in Europa. Il suo sogno è quello di giocare in Serie A. A Formello, mentre Provedel è stato ceduto all’Inter e Mandas è di ritorno dal prestito al Bournemouth, è stato già promosso come nuovo titolare con Motta vice. La Lazio dovrebbe riprogrammare tutto.

Il 26enne è un gigante di 199 cm, con il San Lorenzo ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro, non impossibile da saldare ma che comunque la Lazio non può spendere per le limitazioni del mercato a saldo zero. Quindi: vendere per comprare. Nel caso di Mandas, chiesto dalla Fiorentina, la Lazio, volendo potrebbe accedere poi a Gill. La Lazio valuta il portiere greco intorno ai 18 milioni, il prezzo è rimasto lo stesso stabilito a gennaio, situazione che potrebbe far accedere la società al portiere del Paraguay.

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