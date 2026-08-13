Calciomercato Serie B: la giornata live

Il Pisa ha definito l’arrivo di Pittarello dal Catanzaro, mentre si discute con il Monza lo scambio Toure’ Petagna, forte pressing su Correia della Juve Stabia Sempre il club nerazzurro ha ceduto Marucci e Conti alla Vis Pesaro.

La Juve Stabia ha definito l’arrivo di Bettella dal Pescara, mentre piace Karic dell’Entella.

Il Cesena ha definito l’arrivo di D’Andrea dal Sassuolo operazione in prestito con diritto di riscatto, piace Ilic del Bologna.

La Juve Stabia molto vicina al terzino Barranco della Vs Pesaro.

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo del difensore Cauz svincolato dopo ultima esperienza al Modena.