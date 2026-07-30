Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
venerdì, Luglio 31, 2026
Home Serie B Calciomercato Serie B: D’Angelo rescinde con lo Spezia, il Pisa su Brunori...

Calciomercato Serie B: D’Angelo rescinde con lo Spezia, il Pisa su Brunori e Artistico, il Padova ufficializza Dellavalle

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
970
53653000583 da1fa34b91 o
Brunori del Palermo. Foto di Francesco Donato

D’Angelo ha rescisso il suo contratto che lo legava con lo Spezia, di seguito il comunicato ufficiale:

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore Luca D’Angelo al Club di via Melara. Allo stesso tempo, il Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto anche per Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora, membri dello staff tecnico dell’allenatore pescarese A loro, i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il Pisa è alla ricerca di una punta, piacciono Artistico ma anche Brunori del Palermo, il club nerazzurro attenderà fino ad inizio settimana prossima la Lazio, nel caso in cui non lo liberasse l’obiettivo sarebbe Brunori che ha ancora un anno di contratto con il club rosanero.

Infine il Padova ha annunciato l’ingaggio del difensore Dellavalle dal Torino.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598