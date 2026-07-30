Calciomercato Serie B: D’Angelo rescinde con lo Spezia, il Pisa su Brunori e Artistico, il Padova ufficializza Dellavalle

D’Angelo ha rescisso il suo contratto che lo legava con lo Spezia, di seguito il comunicato ufficiale:

Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava l’allenatore Luca D’Angelo al Club di via Melara. Allo stesso tempo, il Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto anche per Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora, membri dello staff tecnico dell’allenatore pescarese A loro, i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Il Pisa è alla ricerca di una punta, piacciono Artistico ma anche Brunori del Palermo, il club nerazzurro attenderà fino ad inizio settimana prossima la Lazio, nel caso in cui non lo liberasse l’obiettivo sarebbe Brunori che ha ancora un anno di contratto con il club rosanero.

Infine il Padova ha annunciato l’ingaggio del difensore Dellavalle dal Torino.