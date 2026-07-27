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martedì, Luglio 28, 2026
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Calciomercato Serie B: doppio colpo per il Padova, Kamatè rifiuta il Palermo, Pisa per l’attacco si vira su Gabrielloni

Di
Salvatore Ciotta
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Il Padova ha ufficializzato gli arrivi de centrocampista Zuelli dalla Carrarese, che così ritrova Calabro come allenatore, e Carissoni dalla Juve Stabia, entrambi a titolo definitivo.

Il Pisa ha necessità di due punte, con Meister che è sempre più sul mercato, Abiuso della Carrarese al momento è difficile a causa dell’elevata richiesta della Carrarese, Mulattieri potrebbe scegliere il Verona, mentre Artistico per adesso non si muove dalla Lazio, Gattuso al momento preferisce tenerlo in rosa. Il club nerazzurro ha due nuove idee che portano a Como e Monza, dai lariani l’obiettivo è Gabrielloni nella scorsa stagione alla Juve Stabia, mentre l’idea folle è rappresentata da Cutrone del Monza.

Infine il Palermo ha ricevuto il no da parte di Kamatè dell’Inter, che quindi andrà a giocare nel campionato spagnolo.

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