Calciomercato Serie B: Pisa su D’Uffizi, il Vicenza ha chiuso per Tsadjout, Avellino vicino a Fila

Il Pisa dopo aver ufficializzato MArras e Leone continua nella sua campagna di rafforzamento della squadra, con Durosinmi prossimo alla cessione al Genk per circa 11 milioni di euro, mentre in entrata piacciono Abiuso e Zanon della Carrarese, mentre per la fascia sinistra l’idea è D’Uffizi dell’Ascoli il miglior esterno mancino dello scorso campionato di Serie C.

Il Vicenza ha chiuso per Tsadjout dalla Cremonese, mentre l’Avellino per il ruolo di attaccante è molto vicino a Fila del Venezia.

Infine l’Entella ottiene il difensore Motolese dal Bologna, il Padova è molto forte per Trimboli del Mantova a cui ha presentato un’offerta da 1.5 milioni, mentre la Carrarese ha ceduto Scheffer al Pineto.