Il calciomercato Roma continua senza sosta la ricerca del nuovo attaccante. Nelle settimane si sono susseguiti una lunga lista di nomi, la società dei Friedkin ha anche lavorato per chiudere con Greenwood, senza esito positivo. Adesso l’obiettivo si è spostato sull’attaccante brasiliano del Real Madrid: Endrick.

Calciomercato Roma, Endrick per l’attacco: il Real apre al prestito

Tony D’Amico cerca di rendere unico questo calciomercato Roma estivo. Il nuovo dirigente giallorosso ha sondato anche il nome di Endrick per completare il reparto offensivo a Gian Piero Gasperini. Il giovane talento brasiliano che veste la maglia del Real Madrid è sul mercato a causa dell’alta concorrenza in rosa. Il classe 2006 sarebbe pronto a una nuova avventura per rilanciarsi e diventare un punto di riferimento in un nuovo progetto, dove avrebbe continuità e l’importanza che cerca. Endrick è reduce non solo da una stagione ai margini con i Blancos, anche dal Mondiale, dove ha trovato poco spazio. Il Real lo aveva dato in prestito semestrale al Lione di Fonseca, dove ha collezionato 7 gol in 19 partite.

L’ex Palmeriras non disdegna la destinazione Roma, dove ritroverebbe anche il connazionale Wesley e avrebbe l’occasione di giocare la prossima Champions League. La Roma potrebbe godere anche il vantaggio che il Real Madrid non ha intenzione di cedere il brasiliano a titolo definitivo, ma preferisce mantenere la formula del prestito oneroso. La società delle Merengues ha intenzione di valutarne il futuro e capire se puntare ancora su di lui.