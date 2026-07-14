Il calciomercato Juventus cambia rotta e, dopo averci provato in ogni modo ad arrivare a Kolo Muani, adesso valuta altri profili. I bianconeri devono trovare i giusti rinforzi per il reparto avanzato. I nomi spuntati fuori dopo aver abbandonato la pista Kolo Muani sono: Sorloth, Oyarzabal e Balogun.

Calciomercato Juventus, salta Kolo Muani: le alternative sono: Sorloth, Oyarzabal e Balogun

I francesi non hanno intenzione di venire incontro alla Juventus, né di fare sconti. Le valutazioni del Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani restano molto alte e senza sconti la Juventus si muoverà per altri attaccanti, non a caso la lista è già piena di alternative. Alla Vecchia Signora piacciono sempre Alexander Sorloth, Mikel Oyarzabal e Folarin Balogun.

Mikel Oyarzabal e Folarin Balogun, entrambi protagonisti ai Mondiali, hanno prezzi altissimi. Il primo, attaccante titolare della Spagna semifinalista sta mostrando a tutti le sue doti. Balogun, che è stato al centro di molte polemiche dopo l’espulsione sospesa da parte della Fifa, è stato uno dei protagonisti con la maglia degli USA. Il Monaco ha messo in conto la possibile cessione dell’attaccante americano e per questo la Juventus sta sondando con attenzione il suo profilo. Alexander Sorloth è un profilo valutato già da tempo, la Juve temporeggia in caso riuscisse ad arrivare ad altro giocatore più interessante.