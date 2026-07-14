Il calciomercato Roma è pronto alla prima svolta di questa sessione estiva. Il francese Manu Koné, ancora alle prese con la sua Francia ai Mondiali, è vicino all’addio. Manchester United e Liverpool hanno manifestato un forte interesse per il giocatore dei giallorossi e sono pronti a versare i 60 milioni richiesti dalla Roma.

Calciomercato Roma, l’agente di Koné in Inghilterra. Un suo addio finanzierebbe nuovi acquisti

Mentre Koné ha ancora la testa totalmente sul Mondiale, infatti, stasera, con la sua Francia, sfiderà la Spagna in una partita da dentro o fuori, in semifinale, con in palio la finale, il suo agente è volato in Inghilterra. Manu sarà ancora una volta protagonista in campo e sul mercato. Il centrocampista ha dimostrato di essere un talento di valore assoluto, tant’è che tutti sognano di averlo in squadra, ma non tutti possono permetterselo.

La Roma vuole almeno 60 milioni di euro. Una cifra che oggi potrebbe arrivare solo dal campionato inglese. E per questo il suo agente è già al lavoro. Il procuratore del giocatore francese, è da giorni in Inghilterra alla ricerca di acquirenti per il suo assistito. Ieri, anche Gasperini ha destato qualche perplessità sulla permanenza del centrocampista in capitale. Ovvio che la volontà del tecnico è quella di trattenerlo a Roma, ma tutto dipende anche dal francese. Gasp vuole conservare i suoi top per una Roma da Champions. E Manu è uno di quelli, bisognerà capire le intenzioni di Koné.

L’addio a Koné aiuterebbe la Roma verso nuovi acquisti senza ostacoli. La società ha intenzione di accelerare per Moreira, Garnacho e Tresoldi. Per il primo lo Strasburgo chiede 40 milioni di euro, l’offerta che sta preparando la Roma, di 30, potrebbe non bastare.