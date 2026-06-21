Calciomercato, tutti pazzi di Zaniolo | Il futuro del numero 10

Zaniolo, addio all’Udinese e futuro da decifrare

Il futuro di Zaniolo diventa un rebus, il calciatore classe ’99 nel mirino dei principali club della Serie A. Riscattato dall’Udinese per 5 milioni, il calciatore potrebbe dire direttamente addio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. C’è freddezza tra giocatore e club friulano, ingaggio che non soddisfa calciatore ed entourage e futuro che diventa da decrifrare. Sul talento ex Roma ci sarebbero oltre alla Lazio anche Juventus e Milan, un’occasione low cost per un calciatore dalle grandi qualità, maturato e pronto a far la differenza. Si attendono ore caldissime, quale futuro per Zaniolo?