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domenica, Giugno 21, 2026
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Calciomercato, tutti pazzi di Zaniolo | Il futuro del numero 10

Tanti club sul calciatore dell'Udinese

Di
Francesco Mario Fontana
-
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udinese calcio
NICOLO ZANIOLO GUARDA AVANTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Zaniolo, addio all’Udinese e futuro da decifrare

Il futuro di Zaniolo diventa un rebus, il calciatore classe ’99 nel mirino dei principali club della Serie A. Riscattato dall’Udinese per 5 milioni, il calciatore potrebbe dire direttamente addio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. C’è freddezza tra giocatore e club friulano, ingaggio che non soddisfa calciatore ed entourage e futuro che diventa da decrifrare. Sul talento ex Roma ci sarebbero oltre alla Lazio anche Juventus e Milan, un’occasione low cost per un calciatore dalle grandi qualità, maturato e pronto a far la differenza. Si attendono ore caldissime, quale futuro per Zaniolo?

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