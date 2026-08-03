Calciomercato Napoli, occhi puntati su Gatti per rinforzare la difesa: la situazione

Il centrale della Juventus è il preferito di Allegri per completare il pacchetto difensivo

Calciomercato Napoli, la cessione di Gutierrez sblocca l’arrivo di Gatti

La cessione di Miguel Gutiérrez ha restituito al Napoli il margine economico necessario per tornare a operare con decisione sul mercato in entrata. Dopo aver completato l’importante operazione con il Bayer Leverkusen, la dirigenza azzurra è pronta a concentrarsi sulle priorità individuate per rinforzare la rosa e, in cima alla lista, c’è l’arrivo di un nuovo difensore.

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione figura Federico Gatti. Il centrale della Juventus continua a essere considerato tra i possibili partenti della formazione bianconera e rappresenta un giocatore particolarmente apprezzato per caratteristiche fisiche, affidabilità ed esperienza nel campionato italiano. L’eventuale uscita del difensore da Torino potrebbe quindi trasformarsi in un’occasione concreta anche per il Napoli.

L’ostacolo principale, almeno in questa fase, riguarda però gli aspetti economici dell’operazione. Più che il cartellino, è l’ingaggio del giocatore a rappresentare il vero nodo della trattativa. Gatti percepisce infatti uno stipendio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro a stagione, cifre sulle quali il Napoli sta effettuando le proprie valutazioni per capire la sostenibilità complessiva dell’investimento.

La priorità degli azzurri resta comunque quella di rinforzare il reparto arretrato e, dopo aver sistemato il bilancio con la cessione di Gutiérrez, la società può finalmente concentrarsi sulle operazioni in entrata.