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domenica, Agosto 2, 2026
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Amichevoli: Bene Lazio e Inter, Roma da rivedere

Sabato ricco di amichevoli per le protagoniste della Serie A

Di
Fabiano Corona
-
87
amichevole internazionale: inter vs olympiakos
CRISTIAN CHIVU GUARDA AVANTI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Vincono Lazio e Inter, Roma sconfitta

Buoni segnali da parte della Lazio di Gattuso, i biancocelesti superano in amichevole l’Avellino dell’ex Nesta, 6 a 3 il finale, in gol anche il ‘ribelle’ Taylor nel finale. Bene anche l’Inter di Chivu, i nerazzurri battono ai calci di rigore il Manchester City, 1 a 1 il risultato dei tempi regolamentari, per i nerazzurri in rete Pavard. Roma sconfitta dal Cardiff, ancora indietro i giallorossi di Gasperini. Dybala a fasi alterne, prima sbaglia un calcio di rigore, poi si rifa e trova la rete della bandiera per i giallorossi. Un 4 a 1 senza storie in favore dei padroni di casa.

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