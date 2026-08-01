Amichevoli: Bene Lazio e Inter, Roma da rivedere

Vincono Lazio e Inter, Roma sconfitta
Buoni segnali da parte della Lazio di Gattuso, i biancocelesti superano in amichevole l’Avellino dell’ex Nesta, 6 a 3 il finale, in gol anche il ‘ribelle’ Taylor nel finale. Bene anche l’Inter di Chivu, i nerazzurri battono ai calci di rigore il Manchester City, 1 a 1 il risultato dei tempi regolamentari, per i nerazzurri in rete Pavard. Roma sconfitta dal Cardiff, ancora indietro i giallorossi di Gasperini. Dybala a fasi alterne, prima sbaglia un calcio di rigore, poi si rifa e trova la rete della bandiera per i giallorossi. Un 4 a 1 senza storie in favore dei padroni di casa.