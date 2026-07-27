Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
martedì, Luglio 28, 2026
Home Serie A Inter News Calciomercato Inter: fatta per Stones, accordo biennale

Calciomercato Inter: fatta per Stones, accordo biennale

Di
Salvatore Ciotta
-
171
serie a enilive 2025 2026: inter vs parma
CRISTIAN CHIVU SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter ha chiuso la trattativa che porterà a vestire la maglia nerazzurra per John Stones, che arriverà a parametro zero con stipendio di quattro milioni a stagione e contratto biennale. Su Stones c’era anche la Juventus, ma l’ormai ex City ha scelto l’Inter anche perchè la Champions League è altra cosa rispetto all’Europa League.

CHI E’ JOHN STONES

John Stones (Barnsley, 28 maggio 1994) è un calciatore inglese, difensore o centrocampista svincolato dal City della nazionale inglese, con cui è diventato vicecampione d’Europa nel 2021 e nel 2024.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598