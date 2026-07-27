Calciomercato Inter: fatta per Stones, accordo biennale

L’Inter ha chiuso la trattativa che porterà a vestire la maglia nerazzurra per John Stones, che arriverà a parametro zero con stipendio di quattro milioni a stagione e contratto biennale. Su Stones c’era anche la Juventus, ma l’ormai ex City ha scelto l’Inter anche perchè la Champions League è altra cosa rispetto all’Europa League.

CHI E’ JOHN STONES

John Stones (Barnsley, 28 maggio 1994) è un calciatore inglese, difensore o centrocampista svincolato dal City della nazionale inglese, con cui è diventato vicecampione d’Europa nel 2021 e nel 2024.