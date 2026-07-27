Calciomercato Lazio: su Artistico pesa il giudizio di Gattuso, ad oggi non si muove

Gabriele Artistico sta impressionando favorevolmente Gattuso, prime risposte del classe 2002 molto positive, pesa sul giudizio favorevole di Ringhio la determinazione messa in campo ed in allenamento.
Su Artistico ci sono Frosinone Pisa, con il club nerazzurro che negli scorsi giorni si era informato sulla fattibilità dell’operazione per un eventuale prestito od acquisto a titolo definitivo magari con un diritto o un obbligo di riscatto.
Prossimi allenamenti quindi decisivi per il futuro di Artistico, con il Ds Fabiani che attende il giudizio di Gattuso su una eventuale cessione.