Italia, non sarà Pirlo l’allenatore degli azzurri | Leonardo e Maldini verso l’addio?

Pirlo non sarà l’allenatore dell’Italia

La conferma dal diretto interessato via social: “Ieri sera ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana“. L’attuale allenatore dello United FC di Dubai ha pubblicato questo aggiornamento lunedì mattina integrando, e precisando, il post che aveva fatto domenica notte in cui cercava di spiegare la sua posizione in merito al caso Fonbet. Queste le parole riportate da mediaset. Una situazione surreale quella venutasi a creare. Niente Pirlo quindi per la panchina azzurra a causa di vicende extra calcistiche. Chi sulla panchina della Nazionale? Tornano di moda i nomi di Conte, Mancini e Thiago Motta, con Baldini defilato. Una situazione che potrebbe portare anche al clamoroso addio di Leonardo e Maldini. Le prossime ore si preannunciano caldissime.