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sabato, Luglio 25, 2026
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L’Italia riparte da Pirlo. E’ lui la scelta di Maldini e Leonardo

L'ex Milan e Juventus sulla panchina dell'Italia

Di
Ilda Ceriku
-
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nazionale italiana di calcio
ANDREA PIRLO PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Pirlo nuovo allenatore dell’Italia

La nazionale riparte da Andrea Pirlo. L’ex centrocampista di Juventus e Milan la scelta per risollevare gli azzurri. Dopo il no incassato da Guardiola, Leonardo e Maldini hanno virato sull’ex centrocampista azzurro, manca solo l’ufficialità. Per Pirlo 4 anni di contratto a 1.5 milioni di euro l’anno, stando a quanto riporta Repubblica. Scelta giusta? Malagò si fida di Maldini e Leonardo, Pirlo per risollevare la nazionale e tornare a recitare un ruolo da protagonisti in Europa e nel mondo. Al fianco di Pirlo dovrebbero arrivare Baronio come vice.

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