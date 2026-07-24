L’Italia riparte da Pirlo. E’ lui la scelta di Maldini e Leonardo

Pirlo nuovo allenatore dell’Italia

La nazionale riparte da Andrea Pirlo. L’ex centrocampista di Juventus e Milan la scelta per risollevare gli azzurri. Dopo il no incassato da Guardiola, Leonardo e Maldini hanno virato sull’ex centrocampista azzurro, manca solo l’ufficialità. Per Pirlo 4 anni di contratto a 1.5 milioni di euro l’anno, stando a quanto riporta Repubblica. Scelta giusta? Malagò si fida di Maldini e Leonardo, Pirlo per risollevare la nazionale e tornare a recitare un ruolo da protagonisti in Europa e nel mondo. Al fianco di Pirlo dovrebbero arrivare Baronio come vice.