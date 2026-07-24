Calciomercato Serie B: Pisa scatenato anche Mulattieri, Moreo tra Parma e Palermo, Ambrosino al Modena

Il Pisa è indubbiamente la società del momento, quella che sta piazzando i migliori colpi sia in uscita che in entrata. Il club nerazzurro ha ceduto Durosinmi al Genk, ed ha piazzato in entrata il colpo Rao in prestito secco dal Napoli, ma non finisce qui si pensa all’attaccante del Sassuolo Mulattieri in cerca di rilancio dopo l’esperienza in prestito al Deportivo La Coruna, ma anche a Zanon della Carrarese, mentre per la difesa piacciono Dellavalle e Bonfanti dell’Atalanta.

Stefano Moreo è in uscita dal Pisa, su di lui c’è il Palermo con Inzaghi maggiore sponsor, ma anche il Parma pensa all’ex Venezia, vincerà come sempre chi farà il rilancio più alto.

Il Modena piazza in attacco il colpo Ambrosino, il Vicenza ha definito l’arrivo di Valoti, infine l’Hellas Verona è molto vicino a Compagnon e Condè.