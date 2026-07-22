Serie B: è nato il calendario, Il Pisa inizia in casa, Cremonese ad Empoli il Verona riceve l’Empoli

Si è tenuta nel tardo pomeriggio ad Ascoli la cerimonia della stesura del calendario di Serie BKT relativo alla stagione 2026/27. Il Pisa nella prima giornata riceve il Padova, il Verona l’Ascoli, mentre la Cremonese sarà di scena ad Empoli.
Di seguito le prime due giornate:
Il calendario delle prime due giornate:
SERIE B – 1^ GIORNATA – 22/08
Avellino – Arezzo
Benevento – Modena
Carrarese – Mantova
Cesena – Sampdoria
Empoli – Cremonese
Verona – Ascoli
Vicenza – Catanzaro
Palermo – Juve Stabia
Pisa – Padova
Sudtirol – Virtus Entella
SERIE B – 2^ GIORNATA – 29/08
Arezzo – Palermo
Ascoli – Carrarese
Avellino – Vicenza
Benevento – Sudtirol
Cremonese – Modena
Mantova – Empoli
Padova – Verona
Pisa – Catanzaro
Sampdoria – Juve Stabia
Virtus Entella – Cesena