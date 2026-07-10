Calciomercato Serie B: Pisa is on fire, Palermo su Rao, Empoli verso gli USA

Il Pisa è sicuramente la squadra del momento, ha definito gli arrivi di Marras dal Mantova e di Leone dalla Juve Stabia, ma il bello deve ancora venire. Il club nerazzurro tratta con la Carrarese l’acquisto di Abiuso e Zanon, con quest’ultimo che tra i due appare più vicino, dalla Juve Stabia oltre a Leone potrebbero arrivare Confente e Correia su cui è stata avanzata un’offerta da 3,5 milioni più il cartellino di Bonfanti, ma la Juve Stabia ha per il momento declinato. Dall’Inter il Pisa potrebbe riottenere a sorpresa il centrocampista Akinsanmiro, con una formula diversa da quella dell’ultimo contratto.

Il Palermo è molto vicino all’esterno d’attacco Rao, nell’ultima stagione al Bari, ma di proprietà del Napoli, mentre la Cremonese è ad un passo dal tesserare Gerli dal Modena.

Infine l’Empoli potrebbe essere ceduto ad un fondo americano, il cui nome ad oggi è top secret, con Corsi che dopo 35 anni potrebbe lasciare il club toscano con in dote il progetto già approvato per il nuovo stadio.