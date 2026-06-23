Gianluca Apicella : ” Paolo Bianco può riaccendere la scintilla a Pisa”

Nel panorama calcistico attuale, dove spesso si dà priorità alla forma rispetto alla sostanza, ci sono figure che sanno distinguersi per il loro percorso lineare, fatto di gavetta e costante aggiornamento. Oggi, il collega di Magazine Pragma, Gianluca Apicella, ci offre una riflessione lucida e personale su mister Paolo Bianco. Attraverso i suoi ricordi diretti, che spaziano dall’esperienza di Siracusa fino alle recenti evoluzioni professionali, Apicella delinea il ritratto di un tecnico che incarna il connubio perfetto tra competenza tattica, umiltà umana e una profonda capacità di connettersi con l’ambiente circostante. Ecco il suo pensiero su quello che considera uno degli allenatori più preparati e corretti del panorama nazionale.”

Un tuo pensiero su Mister Paolo Bianco?

“Di mister Paolo Bianco mi ha sempre colpito profondamente il perfetto equilibrio tra la sua indiscussa professionalità e una rara umiltà. Non è solo una questione di competenze tattiche; è il modo in cui gestisce il lavoro e si approccia al gruppo che lo rende, a mio avviso, un vero ‘signor allenatore’, capace di trasmettere valori importanti oltre al semplice gioco.”

Il Siracusa e le sfide contro la Juve Stabia

“Seguo il percorso di Paolo Bianco sin dai tempi di Siracusa e ho avuto modo di osservarne l’evoluzione costante: dalla gavetta in Lega Pro al prezioso sodalizio professionale con Roberto De Zerbi, fino alla vittoria del campionato con il Monza. In tutti questi anni, la sostanza non è cambiata: è un allenatore che ‘conosce la materia’ calcio fin nei minimi dettagli. La riprova definitiva, per me, è la stima unanime che ricevo dai calciatori che sono stati allenati da lui; il fatto che chi lavora quotidianamente con lui ne parli sempre in termini eccellenti è la testimonianza più autentica del suo valore umano e professionale.”

Un pensiero umano oltre che tecnico

“Quando penso a Mister Paolo Bianco, il mio pensiero va oltre il calcio giocato. Il tutto nasce a Siracusa, quando mia moglie, seguendo da giornalista le vicende degli aretusei, mi ha permesso di conoscere non solo l’allenatore, ma l’uomo. Conservo il ricordo di una persona solare, trasparente e dotata di un’umanità rara. Ritrovarlo a Castellammare è stato per me un momento di grande piacere: è stato bello potergli stringere la mano e salutarlo con quell’affetto autentico che un professionista del suo spessore e della sua correttezza merita ampiamente.”

Può essere l’uomo giusto per Pisa?

Il Pisa vive oggi una fase in cui è necessario riaccendere la scintilla, ritrovando quell’entusiasmo travolgente che ha caratterizzato momenti indimenticabili della storia recente nerazzurra, come il periodo sotto la guida di Pippo Inzaghi. Credo fermamente che Paolo Bianco sia la figura ideale per compiere questa missione. Non si tratta solo di competenza tattica — che in lui è fuori discussione — ma della sua capacità di unire gioco, passione viscerale e una rara sensibilità umana. Bianco ha la stoffa per costruire un legame solido tra campo e tifoseria: è un allenatore che conosce la materia, che sa farsi apprezzare dai suoi giocatori e che possiede quell’equilibrio necessario per infondere fiducia e riportare l’entusiasmo che una piazza passionale come Pisa merita e richiede.