Calciomercato Serie B: si complica lo scambio Gilardino-Bianco, il Pisa su un attaccante del Monza ed un difensore del Palermo, Possanzini alla Samp?

Lo scambio di allenatori tra Pisa e Monza si complica, sembra infatti che il club brianzolo nelle ultime ore abbia virato su Ivan Juric con offerta di un biennale più un ulteriore anno di contratto in base ai risultati ottenuti. A questo punto il Pisa non risparmierebbe su nessun ingaggio relativo a Gilardino, mentre Bianco sarebbe costretto a rescindere il contratto in essere con il Monza, ma dovrebbe trattare sulla buonuscita.

Il club nerazzurro secondo quanto ci risulta avrebbe chiesto informazioni al Monza per l’attaccante Dany Mota, mentre per la difesa piace Giangiacomo Magnani, che potrebbe essere in uscita dal Palermo che sarebbe molto vicino a Tonoli del Modena. Sempre il Pisa ha in uscita il centrocampista Aebischer su cui ci sarebbe il Cagliari.

Infine la Sampdoria per la panchina pensa a Possanzini ex Mantova, ma anche a Pecchia su cui pesa l’alto ingaggio.