Calciomercato Juventus: Gatti verso il Napoli, Conceicao felice di restare in bianconero

Non appena il Napoli riuscirà a vendere uno dei suoi giocatori in uscita, si concentrerà sulle entrate, ed uno dei primi giocatori che acquisterò sarò Federico Gatti che raggiungerà così Max Allegri con un’operazione di prestito con obbligo di riscatto.

Nel contempo la Juventus non dovrebbe cedere Conceicao che è felice di rimanere alla Juventus e non sarebbe in contrapposizione con il nuovo acquisto Alajbegovic. Ricordiamo che Conceicao è arrivato a Torino nella sessione estiva del 2024 dal Porto ed in totale in due stagioni ha messo a segno 11 reti e fornito 11 assist ai suoi compagni.