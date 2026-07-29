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mercoledì, Luglio 29, 2026
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Calciomercato Juventus: oggi è il Kolo Day

Di
Salvatore Ciotta
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serie a enilive 2024 2025: napoli vs juventus
RANDAL KOLO MUANI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Oggi potrebbe essere il Kolo Day, sembra infatti che sia ad un passo l’intesa con il PSG, mentre il giocatore era già d’accordo con il club bianconero da settimane.

Kolo Muani ha già raggiunto un accordo con la Juventus sulla base di un contratto di cinque anni a cinque milioni a stagione, mentre il club bianconero finalizzerà l’accordo con il PSG sulla base di un prestito, più bonus, più eventuale percentuale sulla rivendita per un totale di 50 milioni di euro. Infine, sembra anche che la maglia di Kolo Muani sia già pronta all’uso negli Juventus store.

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