Calciomercato Inter: fatta per Cristian Romero

Ausilio ha confermato l’interessamento per Romero nella sua ultima intervista in cui ha asserito “certo siamo interessati, abbiamo parlato con il Tottenham e con l’agente del giocatore, vediamo cosa accadrà”.

Ed in realtà qualcosa è accaduto, sembra infatti che l’operazione sia destinata a concludersi in maniera positiva, con gli ultimi dettagli da sistemare sul contratto del difensore argentino, contratto da cinque milioni a stagione ed eventuali bonus con scadenza nel 2030.

CHI E’ ROMERO

Cristian Gabriel Romero, detto Cuti (Córdoba, 27 aprile 1998), è un calciatore argentino, difensore del Tottenham, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021 e nel 2024.