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martedì, Luglio 28, 2026
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Calciomercato Inter: fatta per Cristian Romero

Di
Salvatore Ciotta
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Marotta e Ausilio
GIUSEPPE MAROTTA E PIERO AUSILIO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ausilio ha confermato l’interessamento per Romero nella sua ultima intervista in cui ha asserito “certo siamo interessati, abbiamo parlato con il Tottenham e con l’agente del giocatore, vediamo cosa accadrà”.

Ed in realtà qualcosa è accaduto, sembra infatti che l’operazione sia destinata a concludersi in maniera positiva, con gli ultimi dettagli da sistemare sul contratto del difensore argentino, contratto da cinque milioni a stagione ed eventuali bonus con scadenza nel 2030.

CHI E’ ROMERO

Cristian Gabriel Romero, detto Cuti (Córdoba, 27 aprile 1998), è un calciatore argentino, difensore del Tottenham, di cui è capitano, e della nazionale argentina, con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021 e nel 2024.

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