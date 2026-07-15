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giovedì, Luglio 16, 2026
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Calciomercato Inter, dopo le ultime delusioni fari puntati su due novità: Cristian Romero e Kovacic

Di
Anna Rosaria Iovino
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Il calciomercato Inter archivia la delusione Khalaili, individuato come alternativa a Denzel Dumfries, passato al Real Madrid, e punta l’obiettivo su un nuovo profilo: Cristian Romero. Intanto, per il centrocampo, spunta anche un nuovo nome: Mateo Kovacic.

Calciomercato Inter, da Spence a Romero, e spunta anche Kovacic

L’Inter procede in questa sessione estiva provando ad evitare nuovi ostacoli. Dopo aver perso occasioni come Palestra e Solet, ma anche Khalaili (non idoneo alle visite mediche), i nerazzurri spostano l’obiettivo su Djed Spence. I dirigenti nerazzurri hanno provato a farsi un’idea dei costi dell’operazione con il Tottenham. Spence, in forma smagliante con la maglia dell’Inghilterra al Mondiale, ha un prezzo alto. Mentre i nerazzurri dialogano per lui, nei discorsi con gli inglesi sarebbe saltato fuori il nome di Cristian Romero. Il centrale argentino è stato messo in uscita dagli Spurs e rientrerebbe anche nei. Romero, 28enne, avrebbe esperienza e qualità giuste per alzare il livello della retroguardia nerazzurra.

Per il centrocampo spunta Mateo Kovacic. Il croato è in uscita dal Manchester City e tornerebbe a Milano molto volentieri. A proporlo ai nerazzurri è stato il suo agente. Non dovrebbero esserci problemi economici, perché Mateo ha un valore che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

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