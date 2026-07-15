Il calciomercato Lazio ancora sonda profili per rinforzare l’attacco a Gennaro Gattuso per la prossima stagione. Tra i profili sondati spunta Andrea Pinamonti.

Calciomercato Lazio, Andrea Pinamonti nel mirino di Fabiani per rinforzare l’attacco

Il club biancoceleste è alla ricerca di un attaccante con caratteristiche ben precise: una punta che dia profondità al gioco, che allo stesso tempo sia capace di partecipare alla manovra e lavorare per i compagni. Andrea Pinamonti è l’uomo giusto per Gattuso, possiede queste caratteristiche. Pinamonti rappresenta un profilo interessante da questo punto di vista, conosce la Serie A, ha esperienza e anche le caratteristiche duttili di potersi adattare bene alla nuova Lazio.

Adesso che è stato individuato il giocatore adatto, bisogna pensare a contrattare con la società di appartenenza, il Sassuolo. Qui si potrebbe incontrare il primo ostacolo: la valutazione del Sassuolo è di 15/20 milioni. Il secondo elemento da considerare riguarda la concorrenza italiana, perché Pinamonti continua a essere un profilo apprezzato da più club in Italia, primo su tutti la Fiorentina.