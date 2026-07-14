Il calciomercato Inter non ha tregua. Dopo aver perso diverse occasioni di mercato, come Palestra, i nerazzurri, si lasciano scappare anche la possibilità di arrivare a Doué e Khalaili. La società di Viale della Liberazione, senza sconforto, lavora già delle alternative.

Calciomercato Inter, sfumano anche Doué e Khalaili: le alternative

All’Inter serve con urgenza un sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid nelle passate settimane. La dirigenza milanese si è messa sulle tracce di Khaklaili, ma non c’è stato modo di concludere la trattativa, perché i belgi non hanno intenzione di fare sconti. L’alternativa all’iraniano era il terzino dello Strasburgo, Guela Doué. Ma anche l’ivoriano è blindato dallo Strasburgo.

Arrivati a questo punto, ci si guarda velocemente attorno e si sfoglia la lista delle possibilità rimaste: l’argentino Nahuel Molina è un profilo interessante e di esperienza. Ci sono poi, l’inglese Djed Spence, in forza al Tottenham e Norton-Cuffy del Genoa. Momento di riflessione a Viale della Liberazione, la dirigenza si prenderà qualche giorno per chiarirsi le idee, dopo la delusione per Palestra e la sorpresa di Khalaili, poi Marotta e Ausilio andranno a indirizzare il radar con precisione per arrivare a concludere trattative importanti perché serve rinforzare le fasce.