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lunedì, Luglio 13, 2026
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Calciomercato Inter, occhi su Doué: per il dopo-Dumfries si pensa al terzino dello Strasburgo

Di
Anna Rosaria Iovino
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inter calcio
Giuseppe Marotta ( FOTO FORNELLI/KEYPRESS )

Il calciomercato Inter continua ad avere difficoltà. Sembra un’impresa portare al termine una trattativa. A Milano necessitano di trovare con urgenza il sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. In cima alla lista c’era Khalaili, ma i belgi dell’Union SG continuano ad ostacolare, così l’obiettivo si è spostato su Doué dello Strasburgo.

Calciomercato Inter, ostacolo Khalaili, occhi su Doué dello Strasburgo

Il club nerazzurro ha ancora la partita in gioco per Khalaili, ma non è ancora finita e richiede di tenere sempre in considerazione gli imprevisti delle situazioni. Per questo, in attesa di chiudere realmente con Khalaili, si guarda intorno. L’Inter riconsidera anche altri profili sul tavolo, tenendo presente la principale alternativa a Khalaili, che oggi era e resta ancora Guela Doué.

Il 23enne esterno dello Strasburgo e della nazionale ivoriana, che sente parecchio il richiamo della Serie A, si è avvicinato a Milano più volte in direzione opposta, non solo in questa sessione ma pure una stagione fa. L’Inter, invece, è una eventualità nuova, ma altrettanto interessante per la carriera del terzino. I Doué sono due: uno veste la maglia della Costa d’Avorio, mentre il fratello minore Désiré, è la star 21enne della Francia e del Psg. Il prezzo dell’ivoriano è superiore ai 25 milioni pattuiti per Khalaili. Intanto l’Inter tiene d’occhio anche altre strade, nella lista figurano anche il giocatore della Fiorentina Dodo e il genoano Norton-Cuffy, Rafik Belghali dell’Hellas.

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