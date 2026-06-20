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sabato, Giugno 20, 2026
Home Calciomercato Milan, parla Tare: “Auguro un progetto serio. Leao? Storia chiusa”

Milan, parla Tare: “Auguro un progetto serio. Leao? Storia chiusa”

Parola all'ex dirigente dei rossoneri Igli Tare

Di
Francesco Mario Fontana
-
27
Calciomercato Lazio
IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA LAZIO IGLE TARE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’ex ds parla del futuro di Allegri e del Milan

Queste le parole di Tare, ex ds del Milan. Su Allegri, le parole rilasciate a mediaset: “E’ un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l’anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto. Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo”. Sul futuro del club rossonero: “Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro. Leao? Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest’anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto”.

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