Il portiere del Tottenham è il primo obiettivo della Juventus. Tramontata la pista Dibu Martínez, Suzuki è vicino al PSG mentre Chevalier e Atubolu restano sullo sfondo.

Calciomercato Juventus: Vicario in pole, Atubolu l’ultima idea della dirigenza

La Juventus continua a lavorare sul futuro della propria porta. Con Michele Di Gregorio destinato a lasciare Torino, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un nuovo numero uno e nelle ultime settimane ha valutato diversi profili, sia in Italia che all’estero. Alcune piste, però, sembrano ormai essersi raffreddate in maniera definitiva, mentre altre stanno prendendo quota.

È ormai da considerarsi tramontata la possibilità di arrivare a Emiliano “Dibu” Martínez. La trattativa non registra più sviluppi e, salvo clamorosi colpi di scena, il portiere argentino non vestirà la maglia della Juventus. Anche Lucas Chevalier è destinato a rimanere lontano da Torino. L’estremo difensore francese è stato proposto dal Paris Saint-Germain, ma in questo momento non rappresenta una priorità per la dirigenza bianconera.

Discorso simile anche per Zion Suzuki. Il portiere giapponese piaceva alla Juventus, ma il suo futuro sembra ormai indirizzato verso il PSG, che è in chiusura con il Parma per un’operazione da circa 33 milioni di euro, rendendo di fatto impraticabile questa soluzione. Nelle ultime ore il Friburgo ha invece proposto Noah Atubolu, profilo giovane e di prospettiva che resta tra i nomi valutati dalla società.

In cima alla lista, però, c’è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham è ormai fuori dal progetto tecnico degli Spurs e avrebbe manifestato la volontà di tornare in Serie A. La Juventus segue con attenzione l’evolversi della situazione ed è pronta ad affondare il colpo qualora il club inglese aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto, ritenuta quella più sostenibile dalla dirigenza bianconera.