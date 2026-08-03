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lunedì, Agosto 3, 2026
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Calciomercato Napoli, Gutiérrez lascia la Campania direzione Leverkusen | I dettagli

Lo spagnolo lascia la società partenopea dopo una sola stagione

Di
Andrea Vantaggiato
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41
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L’URLO DI MASSIMILIANO ALLEGRI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Calciomercato Napoli, tutto fatto per la cessione di Gutiérrez al Leverkusen

Il Napoli ha definito una delle operazioni più importanti della propria estate. Miguel Gutiérrez lascia infatti il club azzurro dopo una sola stagione e si prepara a diventare un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il club tedesco verserà nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis circa 30 milioni di euro, permettendo al Napoli di realizzare una significativa plusvalenza rispetto all’investimento effettuato appena dodici mesi fa.

Lo spagnolo era arrivato in Campania la scorsa estate per circa 18 milioni di euro più bonus e, nonostante una stagione complessivamente positiva, il club ha deciso di cogliere l’opportunità rappresentata dall’offerta del Bayer. Nel corso dell’ultima annata Gutiérrez ha collezionato 36 presenze complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, mettendo a segno un gol e fornendo un assist.

La sua cessione rappresenta molto più di una semplice operazione di mercato. L’incasso consentirà infatti al Napoli di avere maggiore margine di manovra nelle prossime settimane e di programmare con maggiore serenità gli investimenti necessari per completare la rosa.

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