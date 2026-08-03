Calciomercato Inter, sirene inglesi per Kristjan Asllani

Il futuro di Kristjan Asllani sembra essere sempre più lontano dall’Inter. Dopo le esperienze poco convincenti in prestito tra Torino e Besiktas, il centrocampista albanese è destinato a lasciare nuovamente Milano e nelle ultime ore si registra un concreto interesse dell’Hull City. Il club inglese ha avviato i contatti con la dirigenza nerazzurra per capire la fattibilità dell’operazione e provare a portare il classe 2002 in Premier League.

La formula dell’operazione rappresenta però il primo vero ostacolo della trattativa. L’Hull City vorrebbe infatti chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che non convince l’Inter. La società di Viale della Liberazione preferirebbe infatti una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto, così da avere la certezza di monetizzare dall’addio del centrocampista, il cui contratto è in scadenza nel 2028.

Nelle ultime settimane erano circolate indiscrezioni riguardanti un possibile inserimento dell’Atalanta. Da quanto raccolto, però, il club bergamasco non è concretamente in corsa per il giocatore e non risultano trattative avanzate con la società nerazzurra.

L’Hull City resta quindi il club che, al momento, ha mostrato l’interesse più concreto nei confronti di Asllani. Per arrivare alla fumata bianca, però, servirà trovare un’intesa sulla formula dell’operazione, vero nodo della trattativa tra le parti.