Calciomercato Inter, la pista Spence non tramonta ma resta in salita

L’Inter continua a monitorare la situazione di Djed Spence, ma la trattativa con il Tottenham rimane estremamente complicata. I contatti tra i due club non si sono mai interrotti e nelle ultime settimane ci sono stati nuovi colloqui, segno della volontà nerazzurra di mantenere viva una pista ritenuta interessante dal punto di vista tecnico. Al momento, però, la distanza tra domanda e offerta resta importante e, all’interno della dirigenza interista, prevale la consapevolezza che l’operazione sia difficilmente realizzabile alle condizioni attuali.

Il principale ostacolo è rappresentato dalla valutazione fatta dal Tottenham. Il club londinese continua infatti a chiedere circa 40 milioni di euro per lasciar partire l’esterno inglese, una cifra considerata troppo elevata dall’Inter. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente qualora altri club decidessero di inserirsi nella corsa al classe 2000, facendo inevitabilmente lievitare il prezzo del cartellino.

Nonostante questo scenario, i nerazzurri hanno scelto di non abbandonare definitivamente la trattativa. L’obiettivo è continuare a mantenere aperto il dialogo con gli Spurs, nella speranza che le condizioni possano cambiare nelle prossime settimane e rendere l’operazione più accessibile. Al momento, però, non si registrano segnali concreti che possano far pensare a un’accelerazione decisiva.

Sul giocatore si sono mossi anche altri club. Tra questi c’è la Roma, che ha effettuato alcuni primi sondaggi esplorativi senza però affondare il colpo. La situazione resta quindi in evoluzione, ma allo stato attuale l’Inter considera la pista Spence molto difficile da percorrere.