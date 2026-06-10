Il calciomercato Juventus è concentrato anche sulla ricerca di un nuovo terzino. Da Londra, sponda Tottenham, arriva un suggerimento: Djed Spence. I bianconeri sondano il terreno per il giocatore.

Calciomercato Juventus, se parte Cambiaso il sostituto è già stato individuato: Djed Spence del Tottenham

Djed Spence, inglese classe 2000, è una buona carta da giocare per il futuro bianconero. Si potrebbe approfittare perché a Londra risulta un esubero e l’occasione è ghiotta. Il giocatore è stato un titolare quasi inamovibile di De Zerbi, ma adesso, oltre alle altre presenze in rosa, è stato acquistato anche, a parametro zero dal Liverpool, Andrew Robertson. Lo spazio per Spence ne è rimasto pochino, motivo in più perché il terzino si possa lasciar tentare dalla Juventus.

Se dovesse arrivare la cessione di Cambiaso, la Juventus ha già pronta la giusta alternativa. Il giocatore, molto apprezzato da Ottolini che lo aveva avuto al Genoa. Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma la Vecchia Signora potrebbe anche chiedere agli Spurs di avviare un prestito con diritto di riscatto. I contatti con gli inglesi sono già avviati, a Torino sono pronti per portare il classe 2000 alla Continassa. La Juventus e il Tottenham sono in contatto già per altri affari, le due società starebbero in contatto per lavorare ad un possibile scambio: Bremer-Vicario.