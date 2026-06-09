Il calciomercato Juventus potrebbe regalare uno scenario interessante sull’asse Torino-Londra. La Juventus e il Tottenham sono in contatto per capire la fattibilità dello scambio Bremer-Vicario.

Calciomercato Juventus, scambio Bremer-Vicario

In seguito alla stagione fallimentare della Juventus, non giocherà la Champions League, la società della Vecchia Signora dovrà vendere qualche pezzo pregiato della propria rosa. Il mercato in uscita, però, servirà a regalare a Luciano Spalletti i rinforzi giusti per affrontare alla meglio la prossima stagione, senza dubbio con l’obiettivo di andare quanto più in fondo possibile all’Europa League.

Tra i tanti profili in lista, c’è un particolare affare di mercato sull’asse che porta da Torino a Londra, verso Tottenham, dove Roberto De Zerbi ha manifestato forte interesse per due giocatori bianconeri. Gli Spurs perderanno Cristian Romero, hanno così individuato il successore in Gleison Bremer. Considerando che nel contratto del brasiliano è presente una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ma da Londra è arrivata una controproposta che potrebbe stuzzicare l’ad Comolli e rendere tutti felici, soprattutto dal punto di vista economico. Gli inglesi vogliono inserire nell’affare Guglielmo Vicario.