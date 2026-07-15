Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma con Mateta e Castro

La Juventus ha messo nei piani la cessione di David e Openda, di conseguenza deve inserire due attaccanti nuovi da regalare a Luciano Spalletti. Il primo nome sulla lista resta quello di Randal Kolo Muani, con il quale la Vecchia Signora ha un accordo già da tempo, ma purtroppo non si riesce a trovare l’accordo economico con i francesi. Motivo per il quale c’è un nuovo momento di stallo con il Paris Saint-Germain.

In attesa di capire come andrà finire con Kolo Muani, Carnevali sonda terreni altrove. Torna d’attualità Jean-Philippe Mateta, già trattato nel mese a gennaio, e Santiago Castro del Bologna. Due ritorni di fiamma perché entrambi sono stati sondati nel mercato invernale. Sulla lista della Juve potrebbero esserci anche nomi ma prima, in ogni caso, andrà regolata, nel bene o nel male, la situazione Kolo Muani. I bianconeri hanno anche avviato dialoghi con il Parma per Mateo Pellegrino. Nelle prossime ore potrebbe esserci un vertice tra i bianconeri con l’agente Sabbag.