Il calciomercato Milan continuerà ad impegnarsi per rinforzare la difesa. Dopo aver portato via Gila dalla Lazio, con un colpaccio da 30 milioni, ora l’obiettivo rossonero si spostato sulle fasce, dopo chiara indicazione del nuovo tecnico Amorim. Fari puntati su Noussair Mazraoui.

Calciomercato Milan, fari puntati su Noussair Mazraoui

Amorim ha indicato il nome di Mazraoui, anche perché ha già allenato il terzino marocchino classe 1997. I due si sono incontrati al Manchester United. Il tecnico portoghese conosce bene Mazraoui, sa che ha un vantaggio con lui rispetto alla concorrenza, Noussair può giocare senza problemi sia a destra, suo ruolo naturale, sia a sinistra. Una dote non semplice da trovare.

Intanto, per fare un acquisto così importante, è necessario fare spazio e risorse economiche con qualche cessione. A Milanello si fanno i conti e, proprio sulla corsia mancina si aspettano aggiornamenti importanti: Bartesaghi resterà in rosa, mentre Estupinan, dopo una prima stagione molto deludente, è sulla lista degli addii. Su di lui c’è l’interesse forte da parte dell’Aston Villa, che dovrà sostituire Digne. Il Milan chiede 20 milioni di euro, gli inglesi non vorrebbero superare quota 15. Si continua a trattare per arrivare ad un accordo.