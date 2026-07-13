Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
lunedì, Luglio 13, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Lazio, ecco Doekhi: il difensore centrale che prenderà il posto di...

Calciomercato Lazio, ecco Doekhi: il difensore centrale che prenderà il posto di Romagnoli

Di
Anna Rosaria Iovino
-
315
uefa playoff qualificazioni mondiali 2026: italia vs irlanda del
GENNARO GATTUSO PUNTA IL DITO IN ALTO ( FOTO EMANUELE PENNACCHIO/KEYPRESS )

Il calciomercato Lazio è pronto a mettere a segno un colpaccio importante per la difesa. Pronti ad ingaggiare un difensore centrale svincolato a parametro zero. Si tratta di Danilho Doekhi. 

Calciomercato Lazio, Danilho Doekhi per il dopo-Romagnoli

Grande fiuto della Lazio per i parametro zero. La dirigenza biancoceleste ha messo un difensore nel mirino e adesso accelera per portarlo quanto prima a Formello. Si tratta di Danilho Doekhi difensore centrale olandese, rimasto libero dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino.

Adesso che la Lazio ha perso Mario Gila e Romagnoli, Angelo Fabiani ha il compito di provvedere alla ricostruzione della retroguardia biancoceleste. Doekhi è legato alla sostituzione proprio di Alessio Romagnoli. Il centrale olandese può diventare una pedina importante per la retroguardia di Gennaro Gattuso, che ha bisogno di punti di riferimento importanti per riportare la Lazio in alto.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598