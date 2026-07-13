Il calciomercato Lazio è pronto a mettere a segno un colpaccio importante per la difesa. Pronti ad ingaggiare un difensore centrale svincolato a parametro zero. Si tratta di Danilho Doekhi.

Calciomercato Lazio, Danilho Doekhi per il dopo-Romagnoli

Grande fiuto della Lazio per i parametro zero. La dirigenza biancoceleste ha messo un difensore nel mirino e adesso accelera per portarlo quanto prima a Formello. Si tratta di Danilho Doekhi difensore centrale olandese, rimasto libero dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino.

Adesso che la Lazio ha perso Mario Gila e Romagnoli, Angelo Fabiani ha il compito di provvedere alla ricostruzione della retroguardia biancoceleste. Doekhi è legato alla sostituzione proprio di Alessio Romagnoli. Il centrale olandese può diventare una pedina importante per la retroguardia di Gennaro Gattuso, che ha bisogno di punti di riferimento importanti per riportare la Lazio in alto.