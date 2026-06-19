Il calciomercato Lazio avanza a vele spiegate verso Jonathan Asp Jensen, giocatore del Bayern Monaco. La società capitolina ed il giocatore danese hanno ormai raggiunto l’accordo totale su ogni fronte. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la strada intrapresa sembra essere ormai quella definitiva.

Calciomercato Lazio, fiato sospeso per Asp: mancano gli ultimi dettagli, poi sarà biancoceleste

Asp, classe 2006, rispecchia l’identikit perfetto per la Lazio. Il giovane centrocampista, di proprietà del Bayern Monaco, nella scorsa stagione si è fatto conoscere grazie alle sue prestazioni con la maglia del Grasshopper, in Super League in Svizzera. Centrocampista o ala, risulterà il perfetto rinforzo al centro della squadra guidata da Rino Gattuso.

Per completare l’operazione, la Lazio, adesso ha la necessità solo di perfezionare i discorsi con il Bayern Monaco, proprietario del cartellino del ventenne. La società bavarese, solida nelle richieste economiche, non fa sconti, è ben conosciuta come bottega cara. Dalla parte dei biancocelesti resta forte l’intesa con il giocatore, che in ogni caso rappresenta un elemento essenziale per sbloccare la trattativa in tempi brevi. In più i capitolini non vorrebbero inserire una percentuale alta in caso di rivendita. Nei prossimi giorni si andranno a definire i bonus e le modalità di pagamento tra la Lazio ed i tedeschi.