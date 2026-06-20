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sabato, Giugno 20, 2026
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Calciomercato Inter, Curtis Jones e Oumar Solet in entrata. De Vrij ai saluti

Si infiamma il mercato dei nerazzurri

Di
Francesco Mario Fontana
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udinese calcio
UNO SCATTO DI OUMAR SOLET ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Curtis Jones e Oumar Solet verso l’Inter

Inter attiva sul mercato, i nerazzurri spingono per arrivare a Curtis Jones e Oumar Solet, per il primo ancora distanza tra richiesta e offerta, ma in casa Inter c’è ottimismo. Per il difensore dell’Udinese parti più vicine, con il difensore pronto a vestire nerazzurro e a mettersi a disposizione di Chivu in tempo per l’inizio del ritiro. Provedel, Palestra, Curtis Jones e Oumar Solet, sta nascendo la nuova Inter, più giovane e pronta ad allungare la serie di vittorie. In uscita l’olandese De Vrij, il difensore sembrerebbe aver deciso di non accettare la proposta del club di allungare la permanenza in nerazzurro di un altro anno.

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