Calciomercato Inter: Jones, un esterno e un difensore | Il piano per completare la rosa

L’Inter entra nella fase decisiva del proprio mercato estivo. Dopo una prima parte di sessione dedicata soprattutto a sfoltire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi, la dirigenza nerazzurra è ora pronta a concentrarsi sugli ultimi innesti richiesti da Cristian Chivu. Il tecnico ha infatti indicato con chiarezza le priorità per completare l’organico: un difensore centrale, un centrocampista e un esterno destro. Il resto della rosa, salvo sorprese, può considerarsi ormai definito.

Il rinnovamento è partito dalle uscite. Sono terminati i cicli di Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, mentre Denzel Dumfries ha salutato Milano dopo il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro da parte del Real Madrid. Tra i pali è arrivato Ivan Provedel, che si giocherà il posto con Josep Martinez, mentre in difesa il reparto è stato rinforzato dall’arrivo a parametro zero di John Stones.

A loro si aggiunge il rientro di Benjamin Pavard, che però resta sul mercato: l’Inter è pronta ad ascoltare offerte per il francese, il cui ingaggio da circa 5 milioni di euro netti pesa in maniera importante sul bilancio. Proprio una sua eventuale cessione permetterebbe ai nerazzurri di tornare sul mercato per regalare a Chivu un altro centrale. Nelle scorse settimane il grande obiettivo era Cristian Romero, ma l’argentino sembra ormai vicinissimo all’Atletico Madrid per una cifra intorno ai 45 milioni di euro, motivo per cui la dirigenza dovrà inevitabilmente valutare alternative.

A centrocampo le certezze continuano a chiamarsi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, con Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic pronti a contendersi il terzo posto. Il ritorno di Aleksandar Stankovic, controriscattato dal Club Brugge, permetterà inoltre a Chivu di avere finalmente un’alternativa di ruolo a Calhanoglu davanti alla difesa.

Il nome cerchiato in rosso da Chivu è quello di Curtis Jones. L’allenatore non avrebbe chiesto genericamente un rinforzo in mezzo al campo, ma proprio il centrocampista del Liverpool, valutato intorno ai 30 milioni di euro. L’eventuale investimento potrebbe essere finanziato con il budget inizialmente destinato a Cristian Romero, operazione che nelle ultime ore si è notevolmente raffreddata e con il difensore argentino ormai vicino all’Atletico Madrid. L’arrivo di Jones, inoltre, non sarebbe legato a una possibile cessione di Davide Frattesi, da tempo corteggiato dalla Juventus.

Sulle corsie esterne la situazione è differente. A sinistra la coppia composta da Federico Dimarco e Carlos Augustooffre ampie garanzie, mentre a destra l’addio di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, non è stato ancora colmato. Luis Henrique non è destinato a ricoprire il ruolo di titolare, mentre Andy Diouf, provato da Chivu nel finale della scorsa stagione e nelle amichevoli estive, ha evidenziato qualità offensive ma anche limiti nella fase difensiva. Per questo motivo il tecnico continua a chiedere un esterno di ruolo. La pista Moussa Diaby si è ormai raffreddata, con il francese vicino al Bayer Leverkusen, mentre Nico Gonzalez non convince pienamente e la Juventus continua ad aprire esclusivamente a una cessione a titolo definitivo, formula che rende l’operazione particolarmente complicata.

In attacco, invece, non sono previsti cambiamenti. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito e Ange-Yoan Bonny rappresentano il quartetto offensivo sul quale Chivu intende costruire la stagione.

Il mercato nerazzurro, dunque, non è ancora concluso. La base della nuova Inter è stata costruita, ma per soddisfare completamente le richieste del proprio allenatore la dirigenza dovrà ancora intervenire in difesa, a centrocampo e sulla fascia destra, con le prossime uscite che saranno determinanti per sbloccare gli ultimi colpi.