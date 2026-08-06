Calciomercato Atalanta, chiuso Maldini e ora priorità Esposito | Le ultime

L’Atalanta continua a muoversi con decisione sul mercato e, in queste ore, sta portando avanti due operazioni distinte con il Cagliari. La prima è ormai definita e riguarda Daniel Maldini, che lascia Bergamo per trasferirsi in Sardegna. La seconda porta invece a Sebastiano Esposito, individuato dalla dirigenza nerazzurra come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

Per Daniel Maldini è ormai tutto fatto. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e il trequartista è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Cagliari.

Parallelamente, l’Atalanta continua a spingere per Sebastiano Esposito. L’attaccante del Cagliari, dopo il duro confronto con la società, non si è presentato al ritiro e ha manifestato la propria volontà di trasferirsi a Bergamo. Tra il giocatore e il club nerazzurro esisterebbe già una bozza d’accordo fino al 2031.

Nelle prime fasi della trattativa, la Dea aveva provato a convincere il Cagliari inserendo Daniel Maldini come contropartita, oltre a 5 milioni di euro, proposta respinta dal club rossoblù, che continua a chiedere 20 milioni di europer il cartellino dell’attaccante. Una valutazione influenzata anche dal fatto che l’Inter, dopo aver ceduto Sebastiano Esposito al Cagliari per 4,5 milioni di euro, conserva il 40% sulla futura rivendita.

L’esigenza di regalare un nuovo attaccante a Maurizio Sarri è diventata ancora più urgente dopo la cessione di El Bilal Touré al Parma per 10 milioni di euro. Con l’addio del centravanti maliano, la dirigenza bergamasca è pronta ad accelerare i contatti con il Cagliari per trovare un’intesa definitiva e portare Sebastiano Esposito a Bergamo.