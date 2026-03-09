All’Olimpico di Roma è appena terminato il match Lazio-Sassuolo. Con i tifosi biancocelesti che continuano la protesta contro la società, con la decisione di disertare lo stadio, l’arbitro Arena ha dato il via alla sfida in un Olimpico semi deserto. La partita, valida per la 28esima giornata di Serie A Tim, è terminata con il risultato di 2-1. In gol Maldini al 2′ del primo tempo per la Lazio. Il Sassuolo trova il pareggio al 34′ con Lauriente. Gol vittoria al 90’+3 con Marusic. Con la sfida di questa sera si chiude il turno e la classifica vede la formazione di Sarri alla decima posizione con 37 punti, mentre quella emiliana allenata da Grosso è nona con 38 punti.

Lazio-Sassuolo, il tabellino

Il primo tempo è iniziato col botto all’Olimpico. Solo due minuti per mettere la prima palla in rete. A segnare è stato Maldini, neo acquisto della Lazio che mette a segno il suo primo gol con la formazione di Sarri. Tutto parte da Isaksen che prova con il sinistro in area, una deviazione favorisce il compagno che trova il facile rimbalzo in rete. In gran forma Isaksen che dopo poco ci riprova, ma non trova i compagni pronti al decimo minuto. Due minuti e sempre lo stesso Isaksen va vicino al gol con un bel tiro che però esce di un soffio. Lazio agguerrita, cerca il secondo gol. Anche Dele-Bashiru ci prova, la palla finisce di poco fuori. Biancocelesti sfortunati. Il Sassuolo si fa vedere in area a metà del primo tempo con Nzola e Berardi. Nessuna delle due conclusioni mette a rischio il vantaggio degli avversari. Il Sassuolo trova il gol del pareggio al 34′ con Lauriente. Il francese riceve in area il preciso passagio di Thorstvedt e riesce a battere il portiere con un preciso tiro nel sette di destra. Il primo tempo si conclude così: 1-1.

Il secondo tempo parte lento, ma con il Sassuolo con maggiore sprint. Berardi ci prova al 51′, nulla da fare per lui. Grande occasione per Zaccagni a metà del secondo tempo, ma Muric salva tutto. Subito dopo occasione del Sassuolo con Doig. Vicino al gol Provstgaard, nulla da fare. Ultima chance per Marusic che mette la palla in rete. Lazio in vantaggio. Il match finisce così: 2-1.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli (46′, Provstgaard), Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen (79′, Cancellieri), Maldini (58′, Boulaye), Zaccagni (79′, Pedro). All.Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly (68′, Walukiewicz), Idzes, Muharemovic, Garcia (67′, Doig); Thorstvedt, Lipani (46′, Matic), Koné; Berardi, Nzola (68′, Moro), Laurienté. All.Grosso.

Reti: 2′, Maldini (L); 34′, Lauriente (S); 90+3′, Marusic.

Ammonizioni: 37′, Lipani; 56′ Garcia, (S); 86′, Lauriente, 88′ (S), Walukiewicz S. (S). Espulsioni: –