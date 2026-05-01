Calciomercato Lazio, estate in bilico: c’è il grande rischio di dover operare a saldo zero

Il calciomercato Lazio iniziava a promettere bene in vista della prossima estate. Il tesoretto accumulato tra gennaio e quello che si ricaverà in estate diventa sempre più alto. Ma c’è un rischio a Formello.

Calciomercato Lazio, estate a rischio

In capitale, tra nuove sponsorizzazioni, plusvalenze e il percorso sportivo che ha portato la squadra di Maurizio Sarri a raggiungere la finale di Coppa Italia, le casse societarie hanno registrato un’importante risalita. La società di Lotito ha incassato circa 40 milioni di euro, una cifra importante per il futuro.

Considerando il tesoretto, si potrebbe pensare ad un mercato estivo ricco di colpi. Invece il mercato estivo della Lazio potrebbe restare condizionato dall’indice del costo del lavoro allargato, attualmente sceso a 0,7. Il rischio concreto è quello di un mercato nuovamente a saldo zero. Le prossime settimane saranno decisive, non basta ancora per considerare superate tutte le criticità. La società biancoceleste dovrà infatti attendere il verdetto della commissione sui conti, passaggio cruciale per stabilire i margini operativi in vista della prossima sessione di mercato.