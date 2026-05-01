Il calciomercato Juventus ha da mesi nel mirino Bernardo Silva. Il portoghese, in uscita dal City, è uno dei più ambiti nella prossima sessione di mercato. Non sarà facile arrivare al giocatore, ma si è impegnato in prima linea proprio Luciano Spalletti. Il tecnico ha chiamato il portoghese illustrandogli il suo progetto in bianconero.

Calciomercato Juventus, Spalletti e la telefonata a Bernardo Silva

Il prossimo 30 giugno Bernardo Silva ha il contratto in scadenza con i Citizens. Sul classe 1994 c’è una lista lunghissima, dal Barcellona a diverse squadre dell’Arabia, ma anche della Mls. Altrove può avere lo stipendio dei sogni, ma sicuramente non un allenatore come Spalletti, che potrebbe indirizzare le scelte finali del portoghese. Alla Vecchia Signora, per quanto riguarda l’ingaggio, possono spingersi fino al tetto dei sette milioni (più bonus). il resto può farlo Spalletti, il suo calcio, la sua gestione, il suo carisma.

Per convincerlo a venire a Torino, Luciano Spalletti si è fatto strada da solo. L’ex ct della Nazionale si è impegnato in prima persona per convincere il portoghese.

Spalletti già sogna di veder giocare Silva con Yildiz. Spalletti potrebbe decidere di proporre Bernardo Silva a destra, all’opposto di Yildiz: in modo da schierare come sottopunta un altro attaccante, come Vlahovic, ma tutto dipenderà dal suo rinnovo. Spalletti immagina una nuova Juve con un 4-2-3-1.