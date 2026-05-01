Il calciomercato Roma, anche se attende la fine del campionato e di riordinare la dirigenza, inizia a pianificare i primi colpi per Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha le idee chiare su alcuni reparti da rinforzare, ma soprattutto su quali giocatori puntare.

Calciomercato Roma, Gasp forte su tre giocatori della Fiorentina

La sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina, sarà importante non solo per la classifica di entrambe le squadre, ma rappresenta un’occasione per osservare da vicino alcuni profili già segnati in agenda dalla società: Dodo, Gudmundsson e Fortini. Questi tre giocatori sono stati inseriti nella lista degli interessi della Roma nel prossimo mercato estivo.

Fortini, Dodo e Gudmundsson sono tutti giocatori che il tecnico segue con particolare attenzione già da tempo. La Roma si rinforzarebbe a dovere in vari reparti con l’arrivo di tutti e tre. Dodo è considerato un rinforzo ideale per la fascia destra. Il difensore brasiliano risulta essere un esterno completo, capace di garantire copertura e spinta in avanti. Un profilo perfetto per la Roma del Gasp. Il contratto in scadenza e le incertezze sul rinnovo con la Fiorentina lo rendono un’opportunità concreta per la Roma che nei prossimi mesi spingerà al massimo per portarlo in capitale.

Niccolò Fortini, è uno dei giovani talenti del panorama italiano che Gasprini ammira da tempo e che ha intenzione di portare nel suo organico la prossima stagione. Classe 2006, il giocatore della Viola può essere schierato in vari ruoli, da esterno destro, a sinistra ma anche come terzino. A Roma sono pronti a fare faville pur di portarlo in giallorosso. Infine Albert Gudmundsson, perfetto per rinforzare il reparto avanzato a suon di gol. L’islandese, già seguito anche in passato, resta un pallino fisso del tecnico di Grugliasco. Il suo valore di mercato è molto più alto, i toscani chiedono almeno 15 milioni di euro.