Il calciomercato Milan potrebbe mettere a segno un vero colpaccio la prossima estate. Nel mirino della dirigenza di Via Aldo Rossi ci è finito David Alaba, terzino del Real Madrid.

Calciomercato Milan, David Alaba nel mirino rossonero

Il calciomercato Milan potrebbe regalare grandi ed entusiasmanti sorprese questa estate. Max Allegri chiede almeno 4 colpi importanti, così Furlani e Igli Tare sono già a lavoro per accontentare il tecnico. Per affrontare il campionato e la Champions League, sarà necessario alzare l’asticella nel prossimo mercato, così, la dirigenza del Diavolo, in lista, ha aggiunto David Alaba, in uscita dal Real Madrid.

Il terzino austriaco, classe 1992, è perfetto sia in fase difensiva che in quella offensiva. Ha grande esperienza, ha militato tra Real Madrid e Bayern Monaco, due squadre dove ha avuto modo di fare grande esperienza, anche in Champions League. Dopo gli ultimi infortuni, attualmente ha ristabilito a pieno la salute ed è in uscita dal Real Madrid, pronto a nuove esperienze. Non sarà semplice portarlo in Serie A, su di lui anche il Manchester United, pronto a fargli fare l’esperienza in Premier League.