Il calciomercato Inter inizia ad avanzare a gran velocità. La società nerazzurra ricomincia da alcuni nomi che ha lasciato in sospeso la scorsa estate. Tra i colpi che l’Inter ha intenzione di mettere a segno, spuntano i nomi di: Manu Konè, Moussa Diaby e Curtis Jones.

Calciomercato Inter, tre colpi in canna per i nerazzurri

I nerazzurri stanno già pianificando le mosse per la prossima estate, tra i nomi in lista restano forti: Konè, Diaby e Jones. Manu Konè è il primo nome, voluto fortemente anche da Chivu per cambiare il modo di giocare della squadra. I giallorossi, a differenza della scorsa estate, quest’anno potrebbero cedere, infatti, entro il 30 giugno, potrebbero operare una cessione pesante per rientrare nei limiti del fairplay.

L’Inter già da gennaio era interessato a Diaby, profilo per rinforzare l’attacco. Il francese non vede l’ora di tornare in Europa, l’Al Ittihad potrebbe cedere alle richieste dei dirigenti di Viale della Liberazione, ovvero un prestito con diritto di riscatto. A centrocampo l’idea è Jones. Il giocatore ha un contratto in scadenza 2027 che l’inglese non vorrebbe rinnovare perché vuole andare via dal Liverpool per trovare più spazio.